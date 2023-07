Consumentenbond wil dat NZa stopt met gegevensverzameling  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet stoppen met het verzamelen van patiëntgegevens in de geestelijke gezondheidszorg, schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Zorgautoriteit. Patiënten zijn niet goed geïnformeerd over het feit dat hun gegevens worden gedeeld en hoe ze hiertegen bezwaar kunnen maken.

Sinds 1 juli 2023 verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) psychiaters en psychologen om van iedere cliënt geanonimiseerde informatie aan te leveren over hun mentale gezondheid. De NZa gebruikt de informatie om meer inzicht te krijgen in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten.

Volgens de Consumentenbond is de praktijk in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Deze stelt dat consumenten tijdig en volledig geïnformeerd moeten worden als hun persoonsgegevens met derden worden gedeeld” , aldus de Consumentenbond. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar: ‘Dat is niet gebeurd. Er is een website met algemene informatie, maar die zien patiënten vrijwel niet. Daardoor kunnen consumenten onmogelijk een goede afweging maken’.

Reactie NZa

De NZa zegt in een reactie dat de Consumentenbond patiënten onnodig angst aanjaagt. “De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt rechtmatig gegevens uit in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor het zorgprestatiemodel”, aldus de toezichthouder. “Dit doen wij zodat de sector inzicht krijgt in hoeveel zorg bepaalde groepen patiënten nodig hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onze werkwijze goedgekeurd. De gegevens die wij ontvangen, zijn gepseudonimiseerd en niet herleidbaar naar patiënten. De Consumentenbond heeft vandaag in een bericht ten onrechte aangegeven dat de consument niet is geïnformeerd en dat er een risico is dat data van individuele patiënten op straat komt te liggen. De Consumentenbond jaagt patiënten onnodig angst aan met hun bericht.”

De NZa benadrukt ook dat persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum niet worden verstuurd. De gegevens worden ook na twee jaar verwijderd. “Juist om te garanderen dat de privacy van patiënten goed geregeld is, hebben we de uitvraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.” Patiënten kunnen ook een beroep doen op een opt-out-mogelijkheid. “Vanaf maart 2022 hebben we zorgaanbieders en brancheorganisaties actief hierover geïnformeerd. Dit is via meerdere kanalen gebeurd, onder meer in een informatiekaart, gesprekken en nieuwsbrieven. In deze gesprekken hebben we afgesproken dat zorgaanbieders zelf hun patiënten informeren.”

