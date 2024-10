Consumentenbond: Zorgverzekeraars in de fout met incassokosten

Volgens de Consumentenbond hadden CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis tot 2024 een onduidelijke tekst over incassokosten in hun algemene voorwaarden staan. Ook stuurden zij niet altijd kosteloos een eerste aanmaning met de te verwachten incassokosten als niet binnen 14 dagen werd betaald. Daarom zijn de incassokosten die sommige consumenten moesten betalen ongeldig en kunnen ze die terugvragen.

Betalingsachterstanden

Het gaat om incassokosten vanwege betalingsachterstanden voor premies en het eigen risico. Sinds 2024 staat er geen tekst meer in de voorwaarden van zorgverzekeraars over incassokosten. En dan geldt de Wet Incasso Kosten.

Doemscenario

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Kwetsbare consumenten werden zonder waarschuwing geconfronteerd met snel oplopende incassokosten. En consumenten die daardoor een betalingsachterstand van 6 maanden of meer opliepen, moesten vervolgens een hogere basispremie betalen. Bovendien liepen ze het risico dat de verzekeraar hun aanvullende verzekering opzegde. Dit is een doemscenario voor consumenten. Een zorgverzekering is een nutsvoorziening. Dus zeker van zorgverzekeraars mag je grote zorgvuldigheid verwachten.”

Collectieve claim

Consumenten die tussen 2019 en 2023 incassokosten aan hun zorgverzekeraar betaalden, kunnen hun contactgegevens achterlaten op het meldpunt. De Consumentenbond wil eerst weten hoe groot het probleem is. Vervolgens gaat de bond in gesprek met de verzekeraars. Als dat op niets uitloopt, wordt een collectieve claim onderzocht.

Handhavingsverzoeken

De Consumentenbond diende het afgelopen jaar twee handhavingsverzoeken in bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze gingen over onduidelijke polissen en over lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. De Consumentenbond maakt zich al langer zorgen over de vaak ondergeschikte positie van consumenten in het zorgstelsel.