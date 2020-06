Contourennota verhuist naar najaar

Het kabinet geeft pas op zijn vroegst dit najaar uitleg over de plannen voor een herijking van het zorgstelsel. De Contourennota zou aanvankelijk voor de zomer verschijnen, maar de coronacrisis heeft dit onmogelijk gemaakt. Wel komt het kabinet nog in juli met ‘houtskoolschets acute zorg’.

In hoeverre de coronacrisis de komende Contourennota kleurt, is nog niet goed duidelijk. Scheidend minister van Medische Zorg Martin Van Rijn laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het nog te vroeg is voor “een integrale visie op de organisatie van het medisch zorglandschap na COVID-19”. Tezelfdertijd verzekert hij dat de bewindslieden van VWS in zowel de contourennota als de houtskoolschets waar mogelijk al de eerste lessen van de coronacrisis opnemen.

Onderzoeken

Input komt er onder meer van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die bezig is met een beleidsevaluatie van de crisisaanpak. Daarnaast komt er voor 1 september op verzoek van de Tweede Kamer een onafhankelijk advies over de genomen coronamaatregelen. Van Rijn verwacht dat daaruit “belangrijke lessen kunnen worden getrokken die wellicht consequenties hebben voor het medisch zorglandschap”.

Volop bezig

Van Rijn benadrukt dat het kabinet in afwachting van dit alles niet stil zit, maar “al volop bezig” is met plannen voor de opschaling van IC-capaciteit, het aanleggen van een ijzeren voorraad voor persoonlijke beschermingsmiddelen en het creëren van goede randvoorwaarden voor de opschaling van de reguliere zorg in de anderhalve metersamenleving.

Juiste zorg op juiste plek

Een tweede, separaat schrijven aan de Tweede Kamer maakt al wel duidelijk in welke richting het kabinet denkt als het gaat om een herijking van het zorgstelsel. In de brief licht Van Rijn de de beleidslijn om zorg doelmatiger en dichter bij de burger te organiseren toe. Het programma de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) komt wat Van Rijn betreft in een nieuw stadium, waarin “enthousiasmeren en pionieren” plaats maken voor “transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid”. Met het oog hierop wordt de bijhorende subsidie met 7,8 miljoen euro opgehoogd tot 16,8 miljoen euro.

“Ik verwacht van alle partijen dat domein-overstijgende samenwerking het uitgangspunt wordt”, schrijft Van Rijn. “Dat zij preventie een belangrijkere plek geven in het denken en doen; en dat er volop wordt doorgepakt met innovatie en e-health.”

Impuls

De coronacrisis heeft volgens Van Rijn eens te meer het belang van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) aangetoond. Daarbij heeft coronacrisis een impuls gegeven aan ontwikkelingen en initiatieven in de geest van JZOJP en daarmee ook een opmaat gegeven voor de inrichting van het toekomstige zorgstelsel. “Zaken die voorheen lastig te organiseren leken, zijn in een stroomversnelling geraakt”, stelt Van Rijn. “Te denken valt daarbij aan intensieve regionale samenwerking en landelijke (crisis)coördinatie. “[…] Bij het opstarten van reguliere zorg wordt meer nagedacht over wat zinnige zorg is en hoe dat bijvoorbeeld kan helpen bij het verminderen van de wachtlijsten.”

Digitaal

Ook de toepassing van e-health heeft door de coronacrisis een hoge vlucht genomen. Om deze digitale omslag vast te houden, hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de opstart van de reguliere zorg nadrukkelijk het motto ‘digitaal waar mogelijk en wenselijk’. Concreet betekent dit dat de NZa in overleg met de zorgsector bekijkt, welke tijdelijke corona-versoepelingen rond de toepassing van e-health structureel moeten worden.

Vanzelfsprekend is digitale zorg nog zeker niet. Zo leert recent onderzoek van Nivel dat driekwart van de huisartsenpraktijken tijdens de coronacrisis meer e-health is gaan gebruiken. Ditzelfde onderzoek laat zien dat veel huisartsen nog twijfelen of ze ook na de coronacrisis e-health in dezelfde mate blijven gebruiken.

Opschaling

In het kader van het Programma Innovatie & Zorgvernieuwing probeert VWS al langer om samen met het veld vast te stellen wat nodig is om digitale zorg op grotere schaal en duurzaam in te zetten. Zo wordt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders gekeken naar de opschaling van telebegeleiding bij hartfalen en COPD en de verbreding naar andere (chronische) aandoeningen.

Onder de titel ‘Kansen voor de zorg in coronatijd’ houden Skipr en de Juiste Zorg op de Juiste Plek op 7 juli een webinar. Meer informatie en inschrijven.