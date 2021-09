Convenant moet zorgen voor begrijpelijke taal in patiëntportalen

Kennisorganisatie Nictiz en Stichting kanker.nl hebben afgesproken samen medische termen in patiëntportalen begrijpelijker te maken voor kankerpatiënten. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant dat beide partijen hebben ondertekend. Het doel is om patiënten beter te informeren.

Met de samenwerking moet de zogeheten eenheid van taal in instantie het belang van de patiënt dienen, zeggen Nictiz en Kanker.nl. Medisch jargon uit het professionele termenstelsel SNOMED wordt automatisch vertaald naar patiëntvriendelijke termen. Als een zorgprofessional bijvoorbeeld ‘primair maligne tumor in de long’ vastlegt in het EPD, ziet de patiënt ‘longkanker’ in zijn portaal staan. Via een link kan hij dan vervolgens doorklikken naar een relevante pagina op kanker.nl.

Zorggegevens hergebruiken

“Er is al zoveel onzeker als je kanker hebt. Dan wil je de informatie die er wél is, goed gebruiken”, zegt Chris Fentener van Vlissingen van Stichting kanker.nl. “Deze samenwerking levert op dat patiënten de informatie kunnen begrijpen die hun artsen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) vastleggen.” Leonique Niessen van Nictiz vult aan: “Met onze standaarden willen we hergebruik van zorggegevens stimuleren. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van dit hergebruik, waarbij zowel patiënt als zorgprofessional profijt hebben.”