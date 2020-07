Coöperatie VGZ completeert raad van commissarissen

De ledenraad van Coöperatie VGZ heeft Ron Icke benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC). Hij neemt binnen de zeshoofdige rvc daarmee de plaats in die is vrijgekomen na het vertrek van Ingrid Thijssen.

Registeraccountant Icke (63) is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Hij werkte onder meer als CFO en CEO van USG People en haar rechtsvoorgangers. Sinds 2010 is hij fulltime adviseur en commissaris bij Heijmans BV, VvAA Groep, DPA Group en Stichting V.O. Zee.

Verbinder

Volgens rvc-voorzitter Alfred Levi is Icke een ‘sterke verbinder en teamspeler’. “In onze gesprekken hebben we geconstateerd dat hij voor alles in staat zal zijn een allround en waardevol lid van de raad te zijn, die sterk is in verbinden en zeer goed past binnen ons huidige team. Met het oog op een toekomstig voorzitterschap een in onze ogen voortreffelijke primus inter pares, maar ook iemand die durft op te treden en niet schroomt om duidelijk te zijn.”