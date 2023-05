Corona leidt steeds minder vaak tot opname in ziekenhuis

Het aantal mensen dat vanwege een besmetting met het coronavirus in een ziekenhuis belandt, daalt steeds verder. Vorige week zijn 105 mensen opgenomen om hun klachten, de laagste instroom in bijna een jaar.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal ziekenhuisopnames in een week tijd met ongeveer 35 procent gedaald. Op de intensive cares belandden vorige week nog maar acht coronapatiënten.

Dagelijks leven

Het RIVM houdt niet meer bij hoeveel mensen positief zijn getest, omdat de teststraten zijn gesloten. Het coronavirus is een onderdeel van het dagelijks leven geworden, oftewel endemisch.

Om de verspreiding van het virus toch in de gaten te kunnen houden, heeft het RIVM de app Infectieradar. Gebruikers kunnen daar melden of ze corona-achtige klachten hebben en of ze positief zijn getest. Zo’n 2,6 procent van alle gebruikers heeft klachten die lijken op een coronabesmetting, het laagste percentage sinds begin september vorig jaar. Ongeveer 0,5 procent testte positief op het coronavirus. Dat is het laagste niveau sinds half januari. Als de daling doorzet, kan het percentage volgende week uitkomen op het laagste peil sinds oktober 2021.

Laagste aantal

Het RIVM meet ook hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Die aantallen vlakken wat af. Ze zijn stabiel, op het laagste peil sinds januari. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de ziekenhuizen momenteel nog 263 mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld twee tot drie per ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 9 september. (ANP)