Corona opt-in krijgt stopknop

De tijdelijke gedoogmaatregel voor inzage van medische dossiers zonder toestemming van de patiënt, Corona opt-in, wordt per 1 april stopgezet.

Kennis- en expertisecentrum VZVZ is met een oplossing gekomen om het opvragen van de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsendossier via de opt-in niet meer mogelijk te maken, meldt ICT & Health.

Stopknop

De maatregel is sinds de coronacrisis in werking. Het geeft de mogelijkheid aan huisartsenposten en spoedeisende hulp om bij patiëntgegevens te komen zonder toestemming van de patiënt.

In opdracht van VWS en andere betrokkenen heeft VZVZ een ‘stopknop’ ontwikkeld die het opvragen niet meer mogelijk maakt. Mocht er toch weer een opleving komen van het coronavirus, kan de stopknop weer uitgezet worden.

Nieuwe toestemmingsvoorziening

Het belang van toestemming geven is door het activeren van de stopknop een actueel onderwerp. Daarom zal dit jaar de online toestemmingsvoorziening ‘Mitz’ geïntroduceerd worden.

Via Mitz kan iedereen in Nederland de toestemmingen voor al de zorgaanbieders regelen. Volgens VZVZ is het belangrijk dat zorgaanbieders en hun leveranciers zo snel mogelijk met Mitz kunnen gaan werken. Zeker nu de Corona opt-in binnenkort zal verdwijnen.