Corona tekent nieuwe Skipr 99

Als het afgelopen zorgjaar in één woord moet worden samen gevat, dan is dat onvermijdelijk ‘Covid-19’. Een pandemie met een dergelijke impact laat ook het bestuurlijk speelveld niet onberoerd. Dat wordt duidelijk in de nieuwe Skipr 99, die op dinsdag 22 december bekend wordt gemaakt.

In de nieuwe Skipr 99 staan 26 nieuwe namen, waarvan er zeven direct verbonden zijn aan de corona-response. Ook een aantal ‘stijgers’ heeft de afgelopen maanden een nadrukkelijk stempel op de corona-aanpak gezet. Dat hebben ze dit jaar veelal voor het oog van het grote publiek gedaan. Dit maakt de dertiende editie bijzonder; waar invloedrijke veldspelers voorheen hoofdzakelijk achter de coulissen opereerden, kwamen waren ze dit jaar door de vele publiciteit rond corona zichtbaarder dan ooit tevoren.

Evenaring record

Als het gaat om de sekseverdeling in de top van de zorg, laat de Skipr 99 eenzelfde beeld zien als vorig jaar. Met 34 noteringen van vrouwelijke ‘beïnvloeders’ was de twaalfde editie goed voor een record. In de persoon van hoogleraar Pauline Meurs werd de Skipr 99 twee keer aangevoerd. Andere nummer 1-noteringen waren Roger van Boxtel, Martin van Rijn, Wim van der Meeren en Wouter Bos. De laatste twee edities werden aangevoerd door Erasmus MC-topman Ernst Kuipers.

De presentatie van de 13e Skipr 99 is op dinsdag 22 december om 13.00 uur via een livestream op de website van Skipr. De volledige lijst is aansluitend te raadplegen via: www.skipr.nl/skipr99 PREVIEW: