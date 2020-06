Corona-uitbraak op chirurgie in MCL

Dat maakte het MCL woensdag zelf bekend. Een medewerker van de chirurgische afdeling zat ziek thuis en bleek na een test besmet te zijn met het coronavirus. Later bleek dat collega’s op die afdeling ook coronaverschijnselen vertoonden. Zeker vier van hen zijn ook besmet. Zij blijven nu thuis in quarantaine.

Testen

Het MCL gaat uit voorzorg meer testen laten doen. Alle patiënten en medewerkers op de chirurgie worden getest om te zien of er meer mensen zijn besmet in het MCL. Ook zal er contactonderzoek plaatsvinden om te kijken met wie de besmette medewerkers in contact zijn geweest.

Bezoek is voorlopig niet meer mogelijk. Er worden ook extra hygiënemaatregelen getroffen ten aanzien van het gebruik van mondkapjes.

Operaties waarvoor patiënten op de chirurgische afdeling zouden worden opgenomen, zijn afgezegd. Dat zijn er voorlopig acht.

Nieuwegein en Harderwijk

In mei waren er ook corona-uitbraken in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het St. Jansdal in Harderwijk. Inmiddels is de situatie daar weer onder controle.