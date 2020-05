Corona-uitbraak op verpleegafdeling St Jansdal

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. “Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal.