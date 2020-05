Coronacijfers huisartsen: flinke daling in Brabant

Ook over heel Nederland daalt het aantal patiënten, zowel bij de klinisch bevestigde gevallen van covid-19 als bij de serieuze verdenkingen van deze ziekte.

In alle provincies daalt het aantal covid-patiënten bij de huisarts, gemeten over een periode van enkele weken, maar in Brabant is deze daling opvallend sterk. In Limburg is het verloop relatief grillig maar ook hier is sprake van een duidelijk dalende trend.

Covid-19 komt ook bij de huisartsen vaker voor bij ouderen dan bij jongeren, en ook zijn vergelijkbare verschillen tussen mannen en vrouwen. In Nederland is ongeveer de helft van de inwoners 45 jaar of ouder, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar bij mannen was 80 procent van alle klinisch bevestigde covid-19

patiënten 45 jaar of ouder. Bij vrouwen was dat bijna 70 procent.

In de groep van 65 jaar of ouder waren de verschillen tussen mannen en vrouwen groter: 39 procent van de mannen met klinische bevestigde covid-19 was 65 jaar of ouder, terwijl dat bij de vrouwen 25 procent was. Onder vrouwen zijn er relatief veel patiënten met COVID-19 in de leeftijdsgroep 30 t/m 44 jaar. Dit hangt mogelijk samen met de oververtegenwoordiging van vrouwen in de zorg. Zorgmedewerkers worden vaker getest, en komen ook vaker in contact met covid-19 patiënten.

De cijfers van het Nivel zijn afkomstig uit een representatieve groep van 350 huisartsen.