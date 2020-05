Coronacrisis leidt tot geldproblemen in woon- en ouderinitiatieven

Budgethouders kunnen nu extra kosten, die zij noodgedwongen moeten maken door de coronamaatregelen, declareren. Echter, zo vraagt Per Saldo zich af, wat als meerdere budgethouders komen te overlijden en er uiteindelijk geen budgethouders meer zijn? Voor woon-en ouderinitiatieven blijven alle kosten gewoon doorlopen, terwijl het pgb op de dag van overlijden stopt.

Probleem aan de orde gesteld

Op dit moment is bijna onmogelijk om een nieuwe bewoner te vinden. Het is immers niet aantrekkelijk om je vader of moeder naar een huis te brengen waar corona heerst. Per Saldo vraagt zich dan ook af waarom er geen financiële bijstand is door de overheid voor pgb-gefinancierde initiatieven, en stelde de kwestie een aantal weken aan de orde bij ministerie VWS samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).

Reactie VWS

Het ministerie van VWS reageerde als volgt: “Het ministerie van VWS is bekend met deze problematiek en werkt met de BVKZ en de zorgkantoren aan mogelijkheden om zorgcontinuïteit te bevorderen. De genoemde woon-zorginitiatieven, waarbij budgethouders de zorg betalen uit hun persoonsgebonden budget (pgb) en de huur uit hun eigen middelen, zijn niet in alle opzichten vergelijkbaar met gecontracteerde zorg in natura. Budgethouders die bij familie gaan wonen, kunnen overigens thuis hun budget gewoon inzetten voor de zorg die ze nodig hebben.”

Oproep

Per Saldo blijft zich hard maken voor een financiële oplossing voor de leegstand en roept woon-en ouderinitiatieven die hier tegenaanlopen op om zich bij hen te melden.