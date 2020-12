Coronadashboard houdt voortaan ook gedrag bij

Het dashboard meldt nu dat 80 procent van de bevolking de coronamaatregelen steunt. Ouderen houden zich beter aan die maatregelen dan jongeren. Er wordt bij dit onderzoek namelijk niet alleen gekeken naar steun maar nadrukkelijk ook naar naleving.

De gegevens de er nu opstaan zijn gebaseerd op een enquête die tussen maandag 9 november en zondag 15 november is gehouden. Voor de gedragsgegevens op het dasboard wordt elke drie weken een dwarsdoorsnede van de samenleving bevraagd, in alle 25 Veiligheidsregio’s.

“Het onderzoek houdt ons een spiegel voor: natuurlijk vinden we de maatregelen belangrijk, maar we moeten met elkaar scherper zijn op het naleven ervan. Dat is nodig om de kwetsbaarsten in onze samenleving te beschermen en de zorg in de benen te houden”, aldus gezondheidsminister Hugo de Jonge.

Er is nog meer nieuws op het dasboard. Zo is er nu extra aandacht voor thuiswonende 70-plussers en bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg. Cijfers over de besmetting en sterfte in deze groepen zijn er nu ook op te vinden. (ANP)