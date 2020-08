Coronadashboard monitort rioolwaterdata van 10 miljoen mensen

Het coronadashboard van de Rijksoverheid is deze week uitgebreid met de resultaten van het rioolwateronderzoek van het RIVM. Het aantal meetpunten is uitgebreid van 29 naar 80. Daarmee wordt het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt. In de afgelopen periode werd het aantal meetpunten flink uitgebreid. Uiteindelijk worden alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties aan het dashboard toegevoegd.

Herleiden

Het rioolwateronderzoek is gericht op rioolwater van grote groepen mensen en kan niet herleid worden naar een of enkele personen. Het is dus niet mogelijk nieuwe individuele besmettingen op te sporen via het rioolwater. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Geen harde conclusies

Omdat niet bij alle mensen die corona hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting, kunnen bestuurders aan het huidige onderzoek nog geen harde conclusies verbinden, stelt VWS. Ook moet nog meer onderzoek worden gedaan naar de mate waarin regen de waarden beïnvloed. Wel geven deze data een indicatie van de verspreiding van het virus.

Meer data

Om die reden is minister De Jonge van VWS tevreden over de uitbreiding van het dashboard. “Hoe meer data, hoe sneller we kunnen ingrijpen, als het virus ergens oplaait”, aldus de minister. “En dat is belangrijk, want als je lokaal goed zicht hebt op nieuwe besmettingen, kun je ook daar maatregelen nemen. Kortom: Daarom is het goed dat we het dashboard op deze manier blijven aanvullen.”