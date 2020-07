Coronadrukte in ziekenhuizen nauwelijks veranderd

Van de 103 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen 24 op de intensive care. Dat is eentje meer dan op maandag. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 81 naar 79. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds begin april sterk gedaald, maar af en toe zitten er een paar dagen tussen waarop het aantal iets toeneemt.



Op de intensive cares liggen ook 537 mensen met andere aandoeningen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Intensivisten behandelen in totaal dus 561 mensen, evenveel als op maandag. Dit aantal schommelt al ruim een maand rond de 600. Dat is erg rustig. Normaal gesproken zouden de intensive cares 900 patiënten behandelen, maar de reguliere zorg komt moeizaam op gang. (ANP)