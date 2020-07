Coronafonds KNMG verwacht tientallen aanvragen van artsen

Dat meldt Medisch Contact.

Het fonds keert éénmalig 3000 euro uit aan artsen die op de ic hebben gelegen, en 5000 euro aan nabestaanden van artsen die zijn overleden.

Tot nu toe is er één aanvraag binnengekomen die gehonoreerd kon worden, maar het StOF-bestuur verwacht dus mogelijk nog veel meer aanvragen. Het gehonoreerde verzoek betrof een huisarts die meer dan een maand op een ic opgenomen is geweest en ‘zeer traag herstellend’ is sinds het ziekenhuisontslag.

In de StOF-kas zit nu circa 1 miljoen euro, dat deels belegd is in vastgoed. “Het lijkt veel, maar de rente brengt weinig op,” aldus StOF-voorzitter Huib Cense. Daarom heeft het bestuur besloten om maximaal 3,5 ton uit het fonds vrij te maken voor covid-uitkeringen.