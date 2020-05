Coronahotel Urmond sluit definitief

Het ‘coronahotel’ in het Van der Valkhotel in Urmond (Limburg) sluit definitief zijn deuren. De huisartsenpost (hap) bij de locatie sluit per 15 mei, maakte het hotel dinsdag bekend.

Het zorghotel staat al enkele weken leeg, en werd al die tijd achter de hand gehouden voor het geval opschaling alsnog was. Volgens voorzitter Jack Jansen van het zorghotel is er voldoende beddencapaciteit in de regio.

In het hotel, dat volledig was omgebouwd tot zorglocatie, werden de afgelopen maanden tientallen coronapatiënten verpleegd die niet ziek genoeg waren voor ziekenhuisopname, maar om uiteenlopende redenen thuis niet terecht konden. Het zorghotel in Urmond was bij de opening op 24 maar het eerste van zijn soort in Nederland. Enkele dagen geleden sloot ook een soortgelijk hotel in het Van der Valk Theaterhotel de Oranjerie in Roermond zijn deuren, om dezelfde reden.

Noodopvang congrescentrum MECC

Vorige week donderdag werd bekend dat ook de noodopvang voor coronapatiënten in het congrescentrum MECC in Maastricht dichtgaat. Die noodvoorziening was bedoeld voor het geval ziekenhuizen zouden vollopen, maar uiteindelijk hoefde niemand er te worden opgevangen. (ANP)