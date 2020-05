Coronahotels en opvanglocaties sluiten deuren

Het Coronacentrum in het Van der Valk Theaterhotel de Oranjerie in Roermond sluit per direct zijn deuren. De opvang is niet meer nodig omdat het aantal coronapatiënten in de regio Noord- en Midden-Limburgs afneemt.

Ook de huisartsenpost bij het centrum is gesloten. De betrokken medewerkers keren terug naar de eigen zorginstelling.

Het zorghotel diende als opvang voor mensen die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis opgenomen te worden, maar om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen blijven. Vele tientallen patiënten zijn er sinds de opening op 27 maart opgevangen.

Hotels

Eerder sloot het coronahotel in Urmond al. Die opvang was bedoeld voor patiënten in Zuid-Limburg. De deur van dit coronacentrum blijft wel op een kier staan voor het geval de opvang van zieken toch weer nodig blijkt. Het zorghotel in het Van der Valkhotel in Urmond was bij de opening op 24 maart het eerste van zijn soort in Nederland.

Donderdag werd bekend dat ook de noodopvang voor coronapatiënten in het congrescentrum MECC in Maastricht wordt afgebroken. Die noodvoorziening was bedoeld voor het geval ziekenhuizen zouden vollopen, maar uiteindelijk hoefde niemand er te worden opgevangen.