CoronaMelder gekoppeld aan Europese landen

De werking van CoronaMelder verandert niet door de koppeling, alleen de reikwijdte neemt toe. De deelnemende landen zijn: Duitsland, Italië, Ierland, Spanje, Letland, Kroatië en Denemarken. Die landen hanteren hetzelfde privacy-beleid als Nederland.

Nederlanders kunnen in die landen de app gebruiken en dus een code doorgeven als ze positief testen op corona. De app werkt alleen in combinatie met de Nederlandse GGD, dus wie zich in het buitenland laat testen kan een positieve uitslag niet doorgeven via de app.

Ook ontvangen Nederlandse gebruikers een melding als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon uit de betreffende landen. Tenminste, als die de app uit het eigen land gebruikt. Dat zou van toegevoegde waarde kunnen zijn voor mensen die vlakbij de Duitse grens wonen.

Testen zonder klachten

Een andere verandering die per 1 december ingaat, is dat gebruikers van CoronaMelder zich altijd kunnen laten testen als de app meldt dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Dat kan, anders dan voorheen, dus ook als ze zelf geen klachten hebben.