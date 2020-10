CoronaMelder: tienduizend waarschuwingen per dag, niet allemaal terecht

Momenteel hebben 3,6 miljoen mensen de app geïnstalleerd. Het exacte aantal meldingen dat wordt verstuurd, is onbekend. Dat zegt Ron Roozendaal, chief information officer bij VWS en projectleider van CoronaMelder, tegen de NOS. Het gemelde aantal van tienduizend waarschuwingen per dag is dus een schatting.

Kracht van het signaal

Uit testen van het ministerie blijkt dat de app niet altijd de afstand tussen de gebruikers correct inschat. Het systeem baseert zich daarbij op de uitgezonden bluetooth-signalen. De sterkte van dat signaal kan beïnvloed worden doordat de gebruiker bijvoorbeeld de telefoon in de broekzak heeft of juist niet.

70 procent correct

In 70 procent van de gevallen berekent de app de afstand correct. In twintig procent van de geregistreerde gevallen is de daadwerkelijke afstand tussen de 1,5 en drie meter. In één op de tien gevallen was de afstand tussen de gebruikers tussen de drie en de tien meter, maar wordt de waarschuwing wel verstuurd in geval van besmetting. “Maar de kans dat het daadwerkelijk om tien meter gaat, nadert nul”, zegt Roozendaal tegen de NOS.

Advies blijft overeind

Aan een waarschuwing is het advies gekoppeld om in quarantaine te gaan. Het feit dat de app niet altijd de juiste afstand inschat, is voor VWS geen aanleiding om hieraan te tornen. Roozendaal wijst er onder meer op dat het bron- en contactonderzoek ook niet 100 procent nauwkeurig is.