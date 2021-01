CoronaMelder werkt tijdelijk niet, meldingen komen later

De CoronaMelder kampt met een gedeeltelijke storing. Mensen met een Android-telefoon kunnen momenteel niet worden gewaarschuwd dat ze in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest. De meldingen gaan niet verloren, ze komen alleen wat later, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Gebruikers met een iPhone hebben er geen last van.

De storing treft de technologie van Google achter de melder, de Android Exposure Notifications System. Google laat weten “met man en macht” aan een oplossing te werken. Het is niet bekend hoelang het duurt om de storing te verhelpen.

Andere landen

Ook in andere landen haperen de coronamelders door de storing. Vrijwel elke telefoon in de wereld draait op de besturingssystemen Android van Google of iOS van Apple. De twee techreuzen hebben een systeem ontwikkeld dat overheden kunnen gebruiken om hun eigen coronamelders te bouwen. Nederland heeft zo de CoronaMelder ontwikkeld. Die is sinds 10 oktober landelijk te gebruiken en heeft ruim 3,5 miljoen gebruikers.

Waarschuwing

De CoronaMelder geeft elke deelnemende telefoon een eigen code, die elk kwartier verandert. De app houdt via bluetooth bij welke telefoons in de buurt van de gebruiker zijn geweest. Als iemand aangeeft positief te zijn getest, zorgt de app ervoor dat er automatisch een waarschuwing wordt verstuurd naar alle gebruikers die in de afgelopen twee weken minstens een kwartier lang bij hem of haar in de buurt zijn geweest. (ANP)