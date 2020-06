Coronapatiënt maakt op IC plaats voor reguliere acute zorg

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Op dit moment behandelen de ziekenhuizen 227 mensen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Dat zijn er 19 minder dan op woensdag. Het is het laagste aantal in maanden. Ook op de intensive cares daalde het aantal patiënten, zodat er meer plek komt voor reguliere zorg.