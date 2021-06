‘Coronapatiënten korter op IC door leukemiemedicijn’

Coronapatiënten die ernstig ziek zijn liggen na toediening van een leukemiegeneesmiddel gemiddeld zeven dagen korter op de intensive care. Dat stellen onderzoekers in een studie gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine. Aan het onderzoek deden dertien Nederlandse ziekenhuizen mee, waaronder het Amsterdam UMC, het LUMC en het Erasmus MC.

Een op de vijf coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, krijgt zulke ernstige longschade door vaatlekkages in de longen dat ze op de intensive care moeten worden opgenomen. Van het leukemiemedicijn, imatinib genaamd, was al bekend dat het vaatlekkage in de longen remt. Coronapatiënten die in de studie het middel kregen, lagen gemiddeld acht dagen op de ic en mensen die een placebo kregen vijftien.

Aan het onderzoek deden 385 coronapatiënten met zuurstofproblemen mee, verspreid over de verschillende ziekenhuizen. Bij de patiënten met mildere klachten was imatinib minder effectief. Ook de WHO doet onderzoek naar de werking van het middel bij coronapatiënten. (ANP)