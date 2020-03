‘Coronapatiënten naar verpleeghuizen? Ongelofelijk!’

In een Kamerbrief schreef de minister maandagavond dat er gekeken moet worden naar alternatieven om coronapatiënten te huisvesten als er capaciteitsproblemen ontstaan in ziekenhuizen. Als optie daarbij noemde hij de verpleeghuizen.

Tekorten en wachtlijsten

Dit wekte veel verbazing, onder meer bij branchevereniging ActiZ. “We kampen in de verpleegzorg met aardig wat wachtlijsten: 18.000 mensen wachten op dit moment op een plek. Daarnaast is er nu al te weinig personeel, en bij een grotere uitbraak kunnen medewerkers ook nog eens ziek worden”, zei bestuurslid Conny Helder dinsdag in een uitzending van NOS Radio 1.

Desondanks wil de branchevereniging het idee niet direct afwijzen. ActiZ wil best regionaal in overleg treden om te kijken naar mogelijkheden als er meer plek nodig is voor corona-patiënten. Helder: “Op zich is het geen gekke gedachte om te kijken naar alle mogelijke capaciteit die je hebt in Nederland. Nood breekt wet, we zullen maximaal creatief moeten zijn in wat we wel kunnen doen.”

‘Ondoordacht’

Ouderenbond Anbo reageerde scherper. Die wil het idee om coronapatiënten in verpleeghuizen onder te brengen direct van tafel hebben. “Wij vinden het idee om bedden in verpleeghuizen in te zetten om mensen op te vangen die besmet zijn met het coronavirus een zeer ondoordacht en slecht idee”, zegt bestuurder Liane den Haan.

“In verpleeghuizen wonen hele kwetsbare oude mensen, met een zeer fragiele gezondheid. Het is een ongewenst hoog risico om deze mensen aan een mogelijke besmetting bloot te stellen. Wie bedenkt nou om de meest zieke met de meest kwetsbare mensen bij elkaar te brengen?”

Medici op meer locaties

Ook de Anbo-bestuurder wijst op de tekorten bij verpleeghuizen. Den Haan: “Als we locaties zoeken voor de opvang van corona-patiënten, dan moeten we écht andere oplossingen zoeken. Wat ons betreft zoveel mogelijk in de eigen woning waarbij ‘vliegende teams’ (verpleegkundigen en artsen die bij verschillende patiënten langs gaan) de nodige zorg verlenen. Ook ziekenhuizen kunnen zorgen voor uitbreiding van capaciteit: onder andere door meer IC-bedden in te zetten en onderling goed samen te werken.”