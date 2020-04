‘Coronapatiënten op ic’s begin mei naar 700′

Zonder overheidsmaatregelen zou de vraag naar ic-bedden op het piekmoment 24.000 zijn geweest, liet Van Dissel weten: tien keer zoveel als de maximum-capaciteit in Nederland.

Aantal contacten

Van Dissel was positief over de gevolgen van die overheidsmaatregelen die een mand geleden werden genomen. Het aantal contacten tussen mensen is 70 procent lager dan in dezelfde periode in 2017. Vooral hierdoor is het reproductiegetal (hoeveel mensen wordt besmet door mensen met het coronavirus) gedaald naar 0,8. In Europa kent alleen Denemarken dit gunstige cijfer. In Rusland is dat reproductiegetal drie: elke besmette Rus steekt drie andere Russen aan.

Jongeren

Belangrijke reden voor het besluit van gisteren van het kabinet om jongeren tot achttien jaar meer bewegingsvrijheid te geven op het gebied van onderwijs en sport is dat het RIVM weinig zorgen heeft over het gevaar dat zij ziek worden door het coronavirus. Bij geen van de monsters van de peilstations van Nivel werd een besmetting aangetroffen van kinderen. Ook ziet Van Dissel geen enkel positief effect op de verspreiding van het Covid-19-virus na het sluiten van de scholen vorige maand.