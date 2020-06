Coronasterfgevallen uit maart en april nu pas in RIVM-cijfers

Nog eens elf mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6042. Er zit een flinke vertraging in de melding van sterfgevallen. Slechts drie van de elf overleden deze week.