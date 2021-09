Coronasteunfonds zieke zorgverleners heeft nog miljoenen in kas

Interessant voor u

De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht en Zilveren Kruis tekenden een intentieverklaring om de continuïteit en toegankelijkheid van gehandicaptenzorg in de regio te waarborgen.

Verpleegkundige Wietske Blom wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Na anderhalf jaar geven de chirurgen en oprichters Sander Muijs en Marijn Houwert de leiding over aan Blom.

Nieuws

Italië geeft kwetsbaren derde coronaprik

Italië geeft kwetsbare mensen in het land nog deze maand een derde dosis van een coronavaccin. Het gaat in eerste instantie om mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of een orgaantransplantatie hebben ondergaan, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.