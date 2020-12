Coronavaccin CureVac stap verder

Nederland heeft bijna 9 miljoen doses gereserveerd van het middel, dat nog in ontwikkeling is. Het is nog niet bekend hoelang het onderzoek duurt. Nederland verwacht in het tweede kwartaal van 2021 een besluit over toelating en in het tweede of derde kwartaal de feitelijke levering.

Wereldwijd wordt gewerkt aan tal van middelen tegen covid-19. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is inmiddels door toezichthouders groen licht gegeven voor het gebruik van een vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech. (ANP)