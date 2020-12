Coronavaccin Pfizer goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het vaccin wordt vanaf volgende week beschikbaar.

Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste land in de wereld dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin. De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken.

Ziekenhuizen klaar

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat 50 ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet, bijvoorbeeld in conferentiecentra. “Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen covid-19”, zei de minister tegen Sky News. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van het virus.

Het circa 66 miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk heeft volgens de BBC 40 miljoen doses van het vaccin besteld. Daarmee kunnen 20 miljoen mensen worden ingeënt. De eerste 800.000 doses zouden de komende dagen het land ingevoerd moeten worden. (ANP)