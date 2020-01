‘Coronavirus overdraagbaar van mens tot mens’

Het coronavirus is overdraagbaar van mens tot mens, stellen de Chinese autoriteiten. Het virus is een maand geleden opgedoken in de Chinese plaats Wuhan en van de vooralsnog 218 patiënten zijn er drie overleden. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.