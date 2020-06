‘Coronavirus trekt zware wissel op zorgbegroting’

Interessant voor u

Blog

Opinie

Privacydiscussie verzandt in fames

Sinds de uitbraak van corona laait ook de discussie over datagebruik ten behoeve van medisch onderzoek op. Ethische discussies over datagebruik voor medisch wetenschappelijk onderzoek verzanden vaak in drie dominante frames, zo blijkt uit een studie die we onlangs publiceerden. Het is belangrijk daar rekening mee te houden.