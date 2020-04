‘Cosmetisch artsen economisch zwaar getroffen’

Cosmetisch artsen hebben het economisch zwaar te verduren door de coronacrisis. De beroepsgroep kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tandartsen, geen aanspraak maken op financiële tegemoetkoming. Een compensatie door zorgverzekeraars zit er ook niet in. Dat stelt de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde), die er een brief over schreef aan de betrokken ministers.