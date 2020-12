Covid bestendigt leidende positie Ernst Kuipers in Skipr 99

Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in Rotterdam voert voor de derde keer de Skipr 99 aan. Ook in de vorige twee edities kwam Kuipers naar voren als invloedrijkste netwerker in de zorg. De top drie wordt gecompleteerd door RIVM-topman Jaap van Dissel en RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

Corona heeft ontegenzeggelijk een stempel gedrukt op de dertiende editie van de Skipr 99. Op een totaal van 26 nieuwe noteringen zijn er naast Jaap van Dissel nog vijf nieuwe namen van mensen die vanuit het zorgveld nadrukkelijke richting hebben gegeven aan de aanpak van covid-19. Het betreft voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) op plek 7, gevolgd door viroloog Marion Koopmans (50), OMT-lid Aura Timen (70), arts-microbioloog Jan Kluytmans (79), adviseur Bas Leerink (94) en Red Team-boegbeeld Wim Schellekens (99).

Onafhankelijk advies

Van de bovengenoemde genoteerden zijn alleen Leerink en Schellekens geen lid van het Outbreak Management Team (OMT). Binnen dit orgaan formuleren leden van het RIVM in samenspraak met deskundigen uit het veld onafhankelijk, wetenschappelijk advies aan het kabinet. Dit relatief onafhankelijke karakter maakt het mogelijk dat dit jaar ook een aantal personen voor een notering in aanmerking is gekomen, die anders op grond van hun status als ambtenaar zouden zijn uitgesloten.

Daadkrachtig

Ook de hernieuwde eerste plek van Ernst Kuipers hangt mede samen met de covid-19-uitbraak. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het hieraan verbonden Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) voert Kuipers al maanden lang op daadkrachtige en consistente wijze de regie over een essentieel deel van de corona-aanpak. En passant geeft hij daarmee de door hem al veel langer bepleitte regionale netwerkvorming in de ziekenhuiszorg een flinke zet.

Ziekenhuizen

Het afgelopen jaar hebben met name de ziekenhuizen een sterk stempel gedrukt op de zorg, meer in het bijzonder de aanpak van covid-19. Dit weerspiegelt zich in de Skipr 99 met hoge noteringen voor onder anderen ETZ-topman Bart Berden (9), bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis (11), OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch (13) en Zuyderland-bestuursvoorzitter David Jongen (14).

Media

De sterke opmars van ziekenhuisbestuurders betekent dat bestuurders in de langdurige zorg ruimte in de Skipr 99 hebben moeten inleveren. Door de sterke aanwezigheid van zorgaanbieders in de media zijn ook de topmensen van de zorgverzekeraars en brancheverenigingen, die het afgelopen jaar meer in de luwte hebben geopereerd, wat weggezakt.

Evenaring record

De dertiende editie van de Skipr 99 telt in totaal 34 vrouwen, waarmee het record van vorig jaar wordt geëvenaard. De hoogste notering is voor oud-politica Jet Bussemaker, die zich als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) laat gelden in het debat over de toekomst van de zorg. Hoogste nieuw binnengekomen vrouwelijke bestuurder is Conny Helder op plek 21. Door haar vele media-optredens is Helder een van de prominente bestuurlijke gezichten van de langdurige zorg in corona-tijd.

Uittreders

Tot de opvallende ‘uittreders’ uit de Skipr 99 behoren VGZ-topman Tom Kliphuis (plek 3 in vorige editie) en Joris van Eijck (25), die de afgelopen vijf jaar directeur zorg van Menzis was. Kliphuis koos dit jaar voor een overstap naar VIVAT, de moedermaatschappij van onder meer Zwitserleven en Reaal. Bij VGZ is hij opgevolgd door Karien van Gennip (nieuw op plek 58). Van Eijck gaat op 1 januari aan de slag als CEO van Equipe Zorgbedrijven.

UMC’s

Ook in de bestuurlijke top van de universitaire medische centra waren er dit jaar de nodige mutaties. Willy Spaan nam medio 2020 afscheid als bestuursvoorzitter van het LUMC om opgevolgd te worden door topman Douwe Biesma van het St. Antonius Ziekenhuis (26). Bij Maastricht UMC+ gaf Marja van Dieijen de voorzittershamer door aan Helen Mertens (47), die in Maastricht al actief was als bestuurder.

Oudgedienden

Bij de algemene ziekenhuizen is dit jaar een aantal oudgedienden afgezwaaid, waaronder Jaap van den Heuvel (RKZ), Hans Feenstra (Martini Ziekenhuis), Piet Batenburg (Catharina Ziekenhuis) en Arno Timmermans (Dijklander Ziekenhuis). Samen waren ze door de jaren heen goed voor een flink aantal noteringen. Nieuwe namen uit het institutionele circuit zijn Bart-Jan Kullberg, sinds 1 januari voorzitter van de Gezondheidsraad, en Joanne Kellermann, die sinds medio 2019 bestuursvoorzitter is van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

In Skipr quarterly – die medio januari verschijnt – staat onder meer een groot interview met Skipr 99-nieuwkomer Diederik Gommers.

Voor de volledige Skipr 99, zie hier.

De Skipr 99 wordt ieder jaar samengesteld aan de hand van een database met daarin de namen van zo’n tweeduizend personen die in de zorg actief zijn. Op basis van een door Skipr zelf ontwikkeld algoritme worden deze personen ‘gescoord’. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de aard en zwaarte van de hoofdfunctie, de hoeveelheid nevenfuncties en de reikwijdte van het bestuurlijke netwerk. De formule wordt bewaakt door een panel bestaand uit Cathy van Beek (oud-ziekenhuisbestuurder en kwartiermaker duurzame zorg), Ruud Koolen (directeur Dutch Health Hub, Jaarbeurs Utrecht) en Klaus Schmitt (oprichter en mede-eigenaar wervings- en selectiebureau Klaus Schmitt & Partners). Een toelichting op de samenstelling is terug te vinden op de website van Skipr.