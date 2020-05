Covid-cijfers huisartsen: Utrecht relatief zwaar getroffen

De Nivel-cijfers zijn afkomstig uit de elektronische patiëntendossiers van 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland over de periode 2 maart tot 26 april. Omdat niet alle patiënten met covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, geeft dit een aanvullend beeld op eerdere cijfers van het RIVM en de GGD’en.

Opmerkelijke verschillen

In grote lijnen komen de resultaten van het Nivel-onderzoek overigens wel overeen met de conclusies van deze eerdere onderzoeken. Zo hebben Noord-Brabant en Limburg de meeste besmettingen en zijn de noordelijke provincies relatief gespaard gebleven.

Uitgesplitst naar besmettingen per 100.000 inwoners zijn er in de Nivel-cijfers echter enkele opmerkelijke verschillen met het tot nu toe bekende beeld. Zo is het relatieve aantal besmettingen in Utrecht niet veel lager dan dat van Limburg. De cijfers van Utrecht zijn duidelijk hoger dan die van Zuid- en Noord-Holland, de provincies die tot nu toe als relatief zwaar getroffen werden beschouwd.

Daling in Brabant

Opvallend is verder de recente daling van het aantal besmettingen in Brabant. Volgens het Nivel is dit mogelijk een gevolg van de hier eerste ingezette maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Bij elkaar opgeteld registreerden de huisartsen in het Nivel-onderzoek ruim 30.000 klinisch bevestigde covid-19 patiënten, van wie de meeste in week 13. Het aantal patiënten met een verdenking van covid-19 was in deze periode met 76.000 aanzienlijk hoger.

Beeld per leeftijdscategorie

Het beeld per leeftijdscategorie is conform het eerdere beeld van het RIVM en de GGD’en. Kinderen onder de 20 jaar maakten minder dan één procent van de klinisch bevestigde covid-19 gevallen uit, terwijl zij 22 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken. De meeste klinisch bevestigde besmettingen bij de huisarts is bij mensen tussen 45 en 64 jaar.

Vinger aan de pols

Het onderzoek onder de huisartsen is een belangrijke vinger aan de pols, aldus onderzoeksleider Joke Korevaar van het Nivel. ‘De cijfers van de huisartsen geven niet alleen een completer maar ook een vroeger beeld van de verspreiding van covid-19 dan de cijfers van de opname in ziekenhuizen van het RIVM. Je gaat in Nederland nu eenmaal vaak eerst naar de huisarts en dan pas naar het ziekenhuis. Bij het nemen van politieke beslissingen, bijvoorbeeld over het versoepelen van de lockdown, is betrouwbare informatie van huisartsen dus een zeer belangrijk hulpmiddel.’