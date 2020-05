Covid-cijfers in België blijven dalen ondanks versoepeling

Een week nadat de maatregelen tegen het coronavirus in België zijn versoepeld, blijft het aantal nieuwe besmettingen dalen. Ook de opnames en het aantal coronadoden lopen sterk terug.

Epidemioloog Yves Van Laethem sprak maandag op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum van ‘zeer gunstige cijfers’, aldus de Volkskrant.

De afgelopen 24 uur werden 43 nieuwe patiënten opgenomen, waarmee er in totaal 1.614 in een ziekenhuis liggen. Het aantal daalt dagelijks met zo’n 4 procent. Het aantal sterfgevallen steeg met 28 tot 9.080. Hierbij is op dagelijkse basis sprake van een afname van 8 procent.

Achter op Nederland

België loopt iets achter op Nederland bij het versoepelen van beschermingsmaatregelen. Kappers, pedicures en andere contactberoepen mogen inmiddels weer klanten ontvangen. Daarnaast mogen er weer markten plaatsvinden met maximaal vijftig kramen en zijn musea en dierentuinen onder strikte voorwaarden open. Mogelijk gaan cafés en restaurants op 8 juni weer open.