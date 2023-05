‘Criminelen gebruiken zorg als dekmantel’

Werken als zzp-er in de zorg is te aantrekkelijk voor criminelen.

Regelmatig gebruiken criminelen hun werk in de jeugdzorg of gehandicaptenzorg hun werk om criminele activiteiten te maskeren. Dat zegt burgemeester René Verhulst van Ede tegenover RTL Nieuws. Hij maakt zich grote zorgen en liet een onderzoek uitvoeren het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland.

In het onderzoek komen gevallen voor van witwassen, zware mishandeling, bedreiging, drugshandel en een zedendelict. Een flink deel van de onderzochte zzp’ers in de zorg, is eerder veroordeeld voor misdrijven. In totaal vonden de onderzoekers 192 veroordelingen bij 28 van de 87 onderzochte zzp’ers.

Dekmantel

De onderzoekers noemen het werk als zzp’er een ‘ideale dekmantel’ voor criminelen. ‘Omdat zij naar eigen zeggen hiermee veel geld verdienen en het een alternatieve verklaring kan zijn voor het hebben van vermogen’. Meerdere zzp’ers werden staande gehouden met duizenden euro’s aan contant geld op zak of rijdend in dure auto’s. Zes zzp’ers komen naar voren bij onderzoeken naar verdachte transacties.