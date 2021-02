CU en D66: mentale gezondheid verdient landelijk preventieakkoord

Een nationale, brede aanpak is volgens de iniatiefnemers nodig, omdat steeds meer mensen te kampen hebben met mentale druk of psychische aandoeningen. “Het is voor veel mensen een heftige tijd nu we door corona vaak thuis zijn en minder sociale contacten hebben”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. “Terug naar normaal klinkt verleidelijk, maar hoe normaal was ons intense en snelle leven eigenlijk? Iedereen staat de hele dag ‘aan’, en we leggen onszelf en anderen steeds hogere eisen op. Er ligt een opdracht voor ons allemaal om deze dynamiek in de samenleving te veranderen en tegelijkertijd onszelf weerbaar te maken. Een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid kan ons daarbij helpen.”

Levensbelang

“Als je aan mensen vraagt wat ze het meest belangrijk in hun leven vinden, dan zegt bijna iedereen ‘mijn gezondheid’”, zegt D66-Kamerlid Antje Diertens. “En gezondheid zit in zoveel meer dan alleen je lichaam. Mentale gezondheid is van levensbelang. Dat maakt de coronacrisis duidelijker dan ooit. We moeten als hele samenleving aan de slag om mentale gezondheid een topprioriteit te maken. Zo helpen we elkaar, en voorkomen we veel ellende. Daarom hoort mentale gezondheid wat D66 betreft ook in een nationaal preventieakkoord.”