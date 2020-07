CWZ maakt met nieuwe app brede digitale omslag

CWZ, een topklinisch ziekenhuis in de regio Nijmegen, is gestart met de CWZ Thuis App. Het doel is om onnodige ziekenhuiscontroles te voorkomen en patiënten zoveel mogelijk thuis behandeling en begeleiding te bieden.

CWZ zet vol in op de digitale transformatie van de zorg en gaat hierbij voor een brede aanpak. Dit betekent dat naast voor de hand liggende patiëntengroepen, zoals mensen met COPD of Hartfalen, ook andere doelgroepen met de nieuwe CWZ Thuis app starten. Het gaat onder meer om patiënten die een grote darmoperaties hebben ondergaan.

Thuis meten

Patiënten die de app gebruiken, meten thuis gezondheidswaarden zoals zuurstof (saturatie), bloeddruk, hartslag of activiteit. In sommige situaties krijgen ze hiervoor apparatuur mee naar huis. De meetgegevens worden via de app doorgegeven, net als antwoorden op vragen over het geestelijk en lichamelijk welzijn. Deze aanpak moet ertoe leiden dat patiënten na een ingreep sneller naar huis kunnen en minder bezoeken aan de polikliniek hoeven te brengen.

Standaard onderdeel

Via een beveiligde verbinding worden de gegevens van de patiënt automatisch doorgestuurd naar CWZ of de ZZG zorggroep, die als regiopartner bij het project is betrokken. Is er contact met een zorgverlener nodig, dan gebeurt dat zoveel mogelijk via beeldbellen. CWZ biedt de Thuis app aan als standaard onderdeel van het behandeltraject, maar gebruik is altijd op vrijwillige basis.

Crisis

De achterliggende gedachte van de brede aanpak is dat tijdens de piek van de coronacrisis duidelijk is geworden dat veel meer groepen dan gedacht in aanmerking komen voor dergelijke zorg op afstand. Zowel dokters als patiënten waarderen de nieuwe vorm van zorg, aldus CWZ. Bovendien vraagt de anderhalvemeter-samenleving erom de ruimte in een ziekenhuis zo efficiënt mogelijk te benutten.

Infrastructuur

Daar komt nog bij dat er tijdens de crisis al een infrastructuur is gebouwd, met een e-health platform en een medisch regiecentrum. Die infrastructuur wordt gebruikt voor De Corona Check, de landelijk uitgerolde app van Luscii, de onderneming die ook de nieuwe app heeft ontwikkeld. De CWZ Thuis app draait op het Luscii ehealth platform, dat geïntegreerd is in het EPD van CWZ.