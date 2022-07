CZ en de Zorgboog tekenen meerjarige samenwerking voor toekomstbestendige ouderenzorg

De samenwerking valt onder een initiatief van CZ zorgkantoor genaamd ThuisWaarts. Hierin worden innovatieve zorgconcepten op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden binnen Nederland.

Ziekenhuiszorg naar eerste lijn

De Zorgboog, met zo’n 2.500 medewerkers en 1.200 vrijwilligers actief in de Peelregio. “We zijn blij dat we in Zuidoost-Brabant met de Zorgboog kunnen samenwerken aan hun drie belangrijkste projecten en onze kennis uit bijvoorbeeld andere samenwerkingen kunnen delen”, reageert Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor.

Met het tekenen van de vijfjarige samenwerking wil het duo als duurzame coalitie optrekken. “We hebben als CZ al een duurzame samenwerking met het ziekenhuis Elkerliek in Helmond en het is mooi als we ook een deel van de zorg kunnen verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerste lijn.” Daarbij gaat het volgens Coby Nogarede-Hoekstra, bestuursvoorzitter van de Zorgboog, niet om harder werken, maar anders werken. Daarvoor heeft de Zorgboog onder meer de Schijf van Vijf ontwikkeld, die is toegespitst op het organiseren van formele en informele zorg.

Drie projecten

Het duo gaat de komende tijd verder handen en voeten geven aan de doelstellingen vanuit de Schijf van Vijf en start met drie projecten. Zo gaat de ambulante geriatrische revalidatie ouderen helpen zo snel mogelijk weer op de rit te komen en start er een project die helpt met de vorming van communities rondom ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven.