CZ en Vincent van Gogh sluiten contract voor vijf jaar

De zorgovereenkomst kent een aantal belangrijke speerpunten, zoals het redeneren vanuit herstel en Positieve Gezondheid. Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van Vincent van Gogh: “Door minder vanuit het biomedische model, maar meer vanuit een herstelondersteunende visie te werken, ook digitaal, krijgt de cliënt juist die zorg die is afgestemd op herstel van levensdomeinen die voor hem het belangrijkste zijn.”

Tijhuis: “Een digitale component kan en mag in de behandeling natuurlijk niet meer ontbreken in deze tijd. Bij Vincent van Gogh is digitalisering dan ook niet weg te denken. We zien in onze eigen praktijk hoe dat leidt tot hogere kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten. Samen met CZ gaan we digitale zorg nog verder uitbreiden en kijken we ook hoe een preventieplatform onze patiënten verder kan ondersteunen op hun klantreis.”

Tevreden medewerkers

Ze wijst ook op het belang van tevreden medewerkers. Ze streeft naar “zoveel mogelijk autonomie voor medewerkers”. Marieke Verlee, manager zorginkoop ggz bij CZ: ‘Met deze meerjarige overeenkomst bieden we ruimte voor het ontwikkelen van innovatieve (digitale) concepten waarmee we niet alleen de wachtlijsten op korte termijn aanpakken, maar ook de toegankelijkheid in de ggz voor de langere termijn vergroten.”