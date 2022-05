CZ, Menzis en Zilveren Kruis tenderen voor verbeterde vergelijker

Dat schrijven CZ, Menzis en Zilveren Kruis op 18 mei in een gezamenlijk persbericht. Ze hebben al verschillende gesprekken gevoerd met partijen. Verwacht wordt dat na de zomer een aantal vergelijkers worden gecontracteerd.

Inhoudelijke aspecten

Driekwart van de mensen die aan het eind van het jaar zorgverzekeringen vergelijken, doen dat om de goedkoopste te vinden. Gebruikers van vergelijkingssites zijn over het algemeen tevreden. Maar sommigen willen ook inhoudelijke aspecten kunnen meewegen. Zij willen onder andere meer inzicht in het aanbod voor preventie en leefstijl, medicijnen en specifieke behandelingen. De zorgverzekeraars verwachten dat het met een verbeterde vergelijker ook voor mensen die meer zorg gebruiken makkelijker wordt om zelf te zien of ze de voor hen beste verzekering kiezen.