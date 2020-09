Damiaan Denys wint Ig Nobelprijs voor onderzoek irritante geluiden

Dat meldt de NOS op 18 september. Het is de dertigste keer dat een internationaal comité de Ig Nobelprijzen uitreikt. De Ig Nobelprijzen worden altijd vlak voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen bekend gemaakt. Het gaat om echte onderzoeken die gepubliceerd moeten zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift.

Niezen, snurken

Het gaat bij misofonie om specifieke geluiden, niet om geluid in het algemeen. Soms loopt de irritatie zo hoog op dat mensen er moordneigingen van krijgen, en daar deed Denys jarenlang onderzoek naar. Damiaan Denys startte het onderzoek zo’n tien jaar geleden, nadat een patiënt had verteld dat ze heel boos wordt als ze iemand hoort niezen en een andere patiënte aangaf dat ze haar man wel kon wurgen omdat hij snurkte.

Denys is blij met de prijs. ”Maar we zijn ook wel een beetje verward, want de Ig Nobelprijs is eigenlijk ook wel een beetje een grap. Toch hebben we hem aangenomen omdat we denken dat het belangrijk is dat deze aandoening onder de aandacht komt.”