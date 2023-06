Daniëlle Horbach treedt per 1 juli toe als lid van de raad van bestuur van Star-shl, gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek.

Zij vervulde eerder onder andere de rol van bestuurder bij HMC.

Ervaring

Horbach is opgeleid als biochemicus en heeft een brede achtergrond in de gezondheidszorg. Verder heeft zij ook op managementposities gezeten bij Sanquin. Horbach: “Bij Star-shl zie ik zoveel facetten terug in een organisatie. Een vooruitstrevende en multi-getalenteerde organisatie waar het gehele spectrum aan medische- en laboratoriumdiagnostiek onder een dak te vinden is.”