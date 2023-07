Daphne Evers nieuw lid raad van toezicht Vivantes

Daphne Evers is 1 juli toegetreden tot de raad van toezicht van ouderenzorginstelling Vivantes. De organisatie biedt thuiszorg, dagbesteding en verpleeghuiszorg in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Evers neemt de vrijgekomen plek in die ontstaat door het terugtreden van Pieter Hermsen, wiens zittingsperiode eindigt. Evers is industrieel ontwerper en technische bedrijfskundige en heeft jarenlange ervaring als zorginnovator. Ze heeft gewerkt bij verschillende internationale bedrijven in diverse zorgmarkten.