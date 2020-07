Database coronapatiënten getroffen door storing

Door een storing in de database waarin informatie over geteste coronapatiënten wordt opgeslagen, waren belangrijke gegevens van het bron- en contactonderzoek kwijt. Zo was onduidelijk hoeveel kinderen, zorgverleners en leraren afgelopen week besmet raakten, meldt het AD.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent het probleem. “Zijn het geteste mensen die in de zorg werken? Op scholen? Of kinderdagverblijven? Die informatie hebben we nu niet uit deze database”, reageert Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten in AD.

Volgens hoofd-epidemioloog Van den Hof gaat het om ‘belangrijke informatie . “We weten wél hoeveel patiënten er zijn, maar we weten deze week niet hoeveel kinderen, zorgverleners, mantelzorgers en medewerkers van de kinderopvang getest zijn en welk percentage positief was getest.

Oorzaak van het probleem is volgens het RIVM de database van CoronIT, het speciaal voor corona opgerichte it-systeem waarin kenmerken worden opgeslagen van positief geteste coronapatiënten. Rond negen uur dinsdagavond meldde de gezondheidsdienst dat het probleem zou zijn opgelost. Volgens GGD Ghor hebben de problemen “geen invloed gehad op de acute bestrijding van het virus”