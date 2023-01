David Baden: toegang spoedeisende hulp onder druk

De toegankelijkheid van de spoedeisende zorg staat onder druk, zegt voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Vrijdag meldde het Isala ziekenhuis in Meppel dat de spoedeisende hulp (SEH) daar voor zeker twee maanden in de nacht dicht moet , vanwege een tekort aan dokters. Baden noemt het “een teken aan de wand”.

Afgelopen zomer en najaar moest de spoedeisende hulp van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer ook voor langere tijd dicht vanwege een tekort aan personeel. De problemen spelen landelijk en ontstaan doordat er te weinig SEH-artsen worden opgeleid, aldus Baden.

Hoge werkdruk

Daardoor zijn er meer arts-assistenten nodig om de zorg te kunnen leveren. Arts-assistenten zijn dokters die niet zijn gespecialiseerd. De laatste jaren is het moeilijker om arts-assistenten te vinden die in het ziekenhuis willen werken. Dat zou het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld de hoge werkdruk, zegt Baden, maar ook omdat ze minder makkelijk in opleiding tot specialist kunnen komen.

Baden zegt dat een oplossing niet snel in zicht is. Het Capaciteitsorgaan stelde onlangs dat meer mensen moeten worden toegelaten tot medische opleidingen, maar niet voor de SEH-opleiding. “Dus als de politiek niet anders besluit, komen er niet meer opleidingsplekken bij op de SEH’s”, zegt hij.