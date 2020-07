De Hoop ggz verbreedt raad van bestuur

Irene Blom en Harold Kuijpers treden per 1 oktober toe tot de raad van bestuur van De Hoop ggz in Dordrecht. Met hun benoeming kiest De Hoop ggz voor een meerhoofdige raad van bestuur. Zij zullen bestuursvoorzitter Jaap de Gruijter bijstaan.

In een toelichting stelt De Hoop dat de verbreding van de raad van bestuur met twee zorginhoudelijke professionals nodig is om de opgaven als zorgorganisatie goed aan te kunnen. “De opgaven van vandaag en die van de toekomst vragen in de zorg om een cruciale rol voor de inhoudelijke professionals”, zegt voorzitter Kees Klengeld van de raad van toezicht. Meer in het bijzonder moeten nieuwe bestuurlijke structuur bijdragen aan toekomstbestendig maken van de identiteitsgebonden herstelvisie van De Hoop.

Sterker

De twee nieuwe leden van de raad van bestuur vervullen de rol van directeur-bestuurder. Beiden blijven daarnaast actief in de uitvoerende patiëntenzorg. Met het aantreden van de twee directeur-bestuurders vervallen in de topstructuur drie andere functies, zodat deze tegelijkertijd kleiner in omvang als sterker in sturing wordt.

Ervaring

Klinisch psycholoog Blom is sinds december 2017 lid van het directieteam van De Hoop als directeur Behandelzaken. Ze heeft een ruime ervaring als Klinisch Psycholoog in diverse instellingen. Psychiater Kuijpers heeft op diverse plekken langjarig ervaring opgedaan als psychiater en is op dit moment Medisch Manager bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis.

De Hoop ggz is een landelijk werkende zorgorganisatie van christelijke signatuur die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. De hoofdlocatie is in Dordrecht, maar De Hoop is actief op verschillende locaties in het land en online.