De Jonge: aanmeldsysteem voor vaccinatie, testcapaciteit omlaag

Het aanmeldsysteem is nu in ontwikkeling, aldus De Jonge, en zal zo snel mogelijk worden ingevoerd. Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zal ongeveer 10 tot 20 procent van de coronavaccins verloren gaan. Om te kunnen berekenen hoeveel mensen gevaccineerd kunnen worden, wordt ook rekening te houden met mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Maatregelen tegen spillage

De Jonge kondigde woensdag meer maatregelen aan om spillage te voorkomen. Zo zal het vaccineren voor een groot deel plaatsvinden op centrale locaties en worden eerst de medewerkers gevaccineerd in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Minder testcapaciteit

De coronavaccinaties gaan volgens De Jonge mogelijk ten koste van de testcapaciteit. Omdat er nog geen extra GGD-personeel beschikbaar is, zou het kunnen dat “een deel van het personeel” dat nu coronatests uitvoert “tijdelijk” wordt ingezet voor vaccinatie. De Jonge houdt er ook rekening mee dat “een of twee teststraten” voor dat doel zullen worden gebruikt.

Voldoende capaciteit

Volgens de minister kan dat dus leiden tot “een iets kleinere testcapaciteit”. Maar hij zegt dat “we ons tot het uiterste inspannen dat dat niet gebeurt”. De bewindsman benadrukt dat er nu voldoende testcapaciteit is en dat de GGD’s in het vaccineren kunnen worden bijgestaan door bedrijfsartsen en defensie. Ook wordt extra personeel door de GGD’s opgeleid. “Het mag niet aan de personele voorzieningen liggen”.

Kritiek

Volgens De Jonge maken de GGD’s zich geen zorgen over de bezetting, maar desgevraagd kan hij niet zeggen hoeveel extra mensen er worden opgeleid, en of het opleiden al is begonnen. Dat komt hem op stevige kritiek te staan van de Tweede Kamer. De minister zou te laat beginnen met de voorbereidingen op de vaccinaties.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemde het “van de gekke” dat de minister geen aantal kon noemen. “Ik schrik hiervan, en ik ben niet de enige”, zei Lilian Marijnissen van de SP. Ze wijst naar de de problemen eerder dit jaar met de opschaling van de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek, als redenen voor haar zorgen. (ANP/Skipr)