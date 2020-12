De Jonge gaat ademtest uitproberen in langdurige zorg

Er komt een pilot in de langdurige zorg om de toepasbaarheid van snelle ademtests te onderzoeken. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het OMT denkt dat een ademtest om snel een coronabesmetting vast te stellen voorlopig alleen ingezet kan worden bij mensen die zich met klachten melden in een GGD-teststraat. Een negatieve test is betrouwbaar genoeg, schrijft De Jonge. Mensen die positief testen, krijgen een aanvullende test, waarschijnlijk een antigeentest.

De ademtest is nog niet gevalideerd voor mensen zonder klachten en kan dus niet breed worden ingezet voor deze groep. De horeca en de evenementenbranche hopen meer mogelijkheden te krijgen als ze bezoekers een sneltest afnemen, maar vooralsnog is daar geen sprake van. De Jonge kondigt wel een pilot aan voor de langdurige zorg. Die moet duidelijk maken of een ademtest daar toepasbaar is.

De pilot zal waarschijnlijk gebruik maken van de SpiroNose, de ademtest waarvan al klinische validatiegegevens beschikbaar zijn. Wanneer de proef van start gaat en in welke instellingen voor langdurige zorg, is nog onbekend.