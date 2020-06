De Jonge: ‘Hoenderloo-kinderen zijn tekort gedaan’

In de instellingen verblijven kinderen met complexe psychische problemen. Van de veertig kinderen die vanaf 1 augustus opvang nodig hadden, hebben er tien nog geen plek, meldt de minister. Voor hen wordt een locatie gezocht.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is het voor de ouders nog steeds niet duidelijk bij wie ze moeten aankloppen voor opvang. Zij riep de minister op de regie te pakken. “Minister, sla met de vuist op tafel en kom met een oplossing.”

De Jonge zegt dat die verantwoordelijkheid bij moederorganisatie Pluryn ligt. “De taak van Pluryn is pas klaar als ieder kind een nieuwe plek heeft. Daar zullen we op toezien. Geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen.”

Kwaliteit van de zorg

Wel is hij kritisch over conclusies van Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij zei dat het belang van de kinderen was geschaad door de instellingen te sluiten. “De Kinderombudsman heeft met twee kinderen, vier zorgmedewerkers en zeven ouders gesproken. Dat zijn wel erg weinig mensen om zo’n harde conclusie te trekken.” Ook vindt De Jonge dat er voorbij werd gegaan aan de kwaliteit van De Hoenderloo Groep. “Laten we nou niet doen alsof het waanzinnig goede zorg was.”

De koepelorganisatie vond het vanwege financiële verliezen noodzakelijk om de instellingen te sluiten. Ook gaf de leiding zelf aan dat het de kwaliteit niet meer kon garanderen. De minister zegt dat er geen alternatieven voor sluiting waren. “Dat zeg ik niet omdat ik het leuk vind, maar omdat het waar is.”

Dit kwam hem op kritiek te staan van onder meer de SP en de PVV. “Er is altijd een alternatief”, aldus PVV-Kamerlid Chris Jansen. “Pluryn gaat veel geld verdienen aan de verkoop van vastgoed, en de kinderen zijn de dupe”.